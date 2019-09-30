Индексация утильсбора может не затронуть подержанные иномарки

Минпромторг предлагает при новой индексации утилизационного сбора не повышать его для подержанных легковых автомобилей (старше трех лет) и для большинства подержанных коммерческих машин. Это следует из подготовленного министерством проекта постановления правительства, с копией которого ознакомилась газета «Ведомости». Как отмечается, местному автопрому такие машины уже не страшны – их доля в импорте сокращается. Сейчас сбор на подержанные легковые машины с двигателями свыше 1 л, но не более 2 л, например, составляет 313,8 тыс. рублей.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году на территорию России суммарно было ввезено 10 тысяч подержанных иномарок, что на 49,2% ниже результата годичной давности. При этом доля ввезенных иномарок, бывших в употреблении, составила 4,3% от всего объема импорта.

Напомним, провести очередную индексацию утилизационного сбора на легковые и коммерческие автомобили Минпромторг предлагает с 1 января 2020 года. Индексация нужна для сохранения нагрузки на импорт автомобилей после сентябрьского снижения ввозных пошлин: повышение ставок призвано сохранить барьер для импорта на уровне 30% от стоимости, то есть на уровне исходной ставки пошлин.

Как предполагается, базовые ставки останутся прежними: 20 тыс. рублей для легковых и 150 тысяч для коммерческих автомобилей. Но изменятся повышающие коэффициенты, которые зависят от типа машины, возраста и объема двигателя. В итоге, например, за самые популярные новые легковые машины с двигателями объемом 1–2 л нужно будет заплатить 178,4 тыс. рублей против текущих 84 тысяч, следует из проекта постановления правительства.

Как отмечает генеральный директор дивизиона «Химки» ГК «АвтоСпецЦентр» Илья Петров, нынешняя ситуация на российском авторынке не располагает к очередному повышению утилизационного сбора. До конца года продажи автомобилей в России вряд ли покажут рост, так как цены уже достигли критического пика, несмотря на программы господдержки, эффективность которых значительно снизилась: сегодня они покрывают менее 20% рынка против 40% годом ранее. Индексация утилизационного сбора повлечет за собой увеличение розничных цен и негативно отразится на потребительском спросе.

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