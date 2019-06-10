Renault представила дешевый электромобиль City K-ZE для Китая

Компания Renault выводит на китайский рынок дешевый электромобиль Renault City K-ZE. Он создан на основе бюджетника Renault Kwid, который в Индии стоит от 3900 долларов. Из отличий – измененный передок с двухэтажной оптикой (почти такой же будет у обновленного Kwid), другой задний бампер и декор. Габариты почти не изменились (длина 3735 мм), а вот дорожный просвет уменьшен со 180 до 151 мм, ведь под днищем закреплена тяговая батареяЮ пишет издание «Авторевю».

Электрохэтчбек Renault City K-ZE имеет предельно простые и дешевые компоненты. Например, электромотор на передней оси выдает всего 45 л.с. и 125 Нм. А емкость аккумулятора – скромные 26,8 кВт∙ч, которых должно хватить на 271 км по циклу NEDC, то есть в реальности будет менее 200 км. Перезарядить батарею от терминала можно за четыре часа. Машина снаряженной массой 921 кг может разогнаться только до 105 км/ч.

Салон электрической версии отличается от салона бензиновой иными приборами, замаскированными под цифровые, шайбой управления трансмиссией вместо рычага и современной медиасистемой с 8-дюймовым тачскрином. Богатством оснащения Renault City K-ZE не отличается, хотя «в базе» есть две подушки безопасности и АБС. Багажник вмещает те же 300 литров, что и у Квида.

Что касается цены, с учетом госсубсидий Renault City K-ZE стоит в Китае от 8700 до 10100 долларов (в зависимости от оснащения). Среди электромобилей это одно из самых доступных предложений. А чтобы охватить как можно большую аудиторию, компании Renault, Nissan и Dongfeng готовят атаку клонов.

К концу осени на китайский рынок выйдет аналогичный хэтчбек Venucia e30 (это совместный бренд компаний Nissan и Dongfeng), который отличается от исходного Renault только другим «лицом» и логотипами. Цены будут примерно одинаковыми. А еще позже подоспеет третья разновидность под названием Dongfeng Aeolus EX1 – со своим вариантом дизайна и еще более низкой ценой.

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