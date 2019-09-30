В Москве открылся дилерский центр BMW с витриной на 30 автомобилей

В Москве открылся новый дилерский центр BMW «Рольф Премиум Химки», расположенный на 23-м километре Ленинградского шоссе в крупнейшем автомобильном кластере столицы. Напомним, для компании «Рольф», которая выступает партнером BMW с 2016 года, это уже третий дилерский центр баварской марки.

Шестиуровневое здание – первый автоцентр BMW в России, выполненный по новым стандартам архитектуры, сообщает пресс-служба баварской марки. Особенность здания – фасад в виде витрины с 30 автомобилями BMW в отдельных ячейках, которые подсвечиваются в темное время суток.

Шоу-рум площадью 2670 кв.м расположен на трех этажах. Первый и второй этажи – это демонстрационный зал с выделенной зоной для автомобилей серий М и Individual. Под флагманские модели BMW 7 серии, BMW 8 серии и BMW X7 отведено отдельное пространство. Третий этаж – пространство автомобилей с пробегом BMW Premium Selection. Остальные автомобили с пробегом хранятся на трех верхних уровня.

В новом дилерском центре присутствуют три зоны отдыха и бар, а также сервис, способный обслуживать до 24 автомобилей в день. Общая площадь дилерского центра – более 15755 кв.м, в том числе сервисная зона площадью 840 кв.м.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года российские дилеры BMW в августе реализовали 26690 автомобилей, что тоже на 17% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В результате BMW сохраняет лидерство в премиальном сегменте российского рынка.

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