Suzuki в сентябре увеличила продажи в России на 31%

Российские дилеры Suzuki в сентябре реализовали 813 автомобилей – на 31% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2019 года продажи Suzuki в нашей стране составили 4734 машины, что на 17% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в сентябре остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 517 экземпляров (+18%). Реализация кроссовера Suzuki SX4 в прошлом месяце увеличилась на 8% до 160 автомобилей.

Новое поколение внедорожника Suzuki Jimny продолжает вызывать ажиотаж среди российских автолюбителей. Продажи новинки в сентябре составили 136 автомобилей, что на 7% превышает высокий результат предыдущего месяца, когда новый Jimny только появился у дилеров. А по сравнению с сентябрем 2018 года рост составил 289%. Как сообщалось ранее, во многом за счет нового Jimny в японской компании рассчитывают реализовать амбициозные планы по росту продаж в 2019 году до 8,5 тыс. машин.

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