Представлен Renault Logan с газобаллонной установкой

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Компания Renault Россия совместно с ГК «АТС» в рамках IX Петербургского международного газового форума представили прототип седана Renault Logan с газобаллонной установкой. Автомобиль построен на базе серийной модели в комплектации Life с двигателем 1,6 л в паре с механической трансмиссией, сообщает пресс-служба французской марки. Как отмечается, эта версия наиболее востребована транспортным сектором, который является драйвером перехода на газомоторное топливо (CNG) с целью снижения расходов, поэтому именно она была выбрана в качестве подготовки прототипа.

Версия Renault Logan на компримированном природном газе (CNG) позволяет использовать два вида топлива: сжатый природный газ (метан) и бензин. Запуск двигателя происходит на бензине с последующим автоматическим переключением на газ. Когда газ заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин. Основными преимуществами версии CNG являются топливная экономичность и, как следствие, существенное снижение затрат на топливо – до 3 раз при работе на сжатом природном газе, а также увеличение запаса хода.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: газовое топливо газомоторная техника renault renault logan

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