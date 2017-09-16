Какие штрафы с видеокамер можно попытаться обжаловать?

ГИБДД РФ направила в регионы указания по работе с дорожными камерами - «для исключения проблемных аспектов» в работе систем автоматической фиксации. Ознакомившись с текстом письма и получив подтверждение МВД о его региональной рассылке, издание «Коммерсант» опубликовало перечень случаев, при которых штрафы не должны выноситься, а сами комплексы должны выключаться.

Так, например, постановление о наказании водителя не должно выписываться, если фото или видеофиксация совершенного им нарушения производилась камерой во время тумана или сильного дождя (фото в непогоду получаются некачественными и могут быть неточны). В перечне случаев, при которых нарушения не должны фиксироваться, есть также отключенные светофоры, проведение дорожных работ, многократные жалобы водителей на неточность работы конкретной камеры. Еще один из указанных пунктов - отсутствие табличек, предупреждающих о фотовидеофиксации или разметки (перед стационарной камерой). Вынесение постановлений должно быть прекращено и в том случае, если у региона закончился контракт на отсылку «писем счастья» автовладельцам.

Но это все в теории и в некой идеальной обстановке, оторванной от реальности. На практике же, по данным того же «Коммерсанта», сегодня в среднем 25% всех фотоматериалов с камер в стране не могут быть использованы для вынесения постановлений. В целом ряде регионов этот показатель выше - в Москве, Севастополе, Нижегородской, Самарской, Тюменской областях и еще 17 субъектах РФ.

Однако, обратившись за разъяснением ситуации к экспертам, владеющим информацией по данной проблеме, издание получило недвусмысленный комментарий: указанное письмо Госавтоинспекции юридической силы не имеет и на его основании отменить выписанные штрафы не представляется возможным. Во всяком случае - пока. Потому что, если говорить о непогоде - не выработаны критерии, какой уровень осадков и температурный режим считать ограничительным для работы камер. А что касается предупреждающих о фотосъемке табличках - то их установка вообще носит рекомендательный характер. Обязательными они должны стать только с 1 февраля 2020 года. Во всяком случае такие сроки были озвучены в ответ на поручение президента (рассматривалось в июне на заседании Госсовета).

Напомним, ранее «АВТОСТАТ» уже писал о готовящихся изменениях, которые призваны изменить существующую систему фиксации дорожных нарушений и сделать так, чтобы камеры перестали быть источником зарабатывания денег для частных компаний, а стали реальными активными помощниками инспекторов ГИБДД в борьбе за безопасность дорожного движения. Так, в конце июля ГИБДД обнародовала интерактивную карту с указанием стационарных и мобильных камер фото и видеофиксации, а в августе объем вознаграждений за установленные камеры обещали отвязать от числа вынесенных штрафов.

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