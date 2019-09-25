Chery Tiggo 4 в сентябре стал новым бестселлером марки в России

Российские дилеры Chery в сентябре реализовали 602 автомобиля, что на 39% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам девяти месяцев 2019 года продажи Chery в России увеличились на 2% и составили 4244 машины.

Как сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус», бестселлером марки по итогам прошлого месяца впервые стал кроссовер Tiggo 4, который поступил в продажу только в августе этого года. На его долю пришлось 55% от всех продаж Chery в сентябре.

Напомним, Chery Tiggo 4 представлен на российском рынке в трех комплектациях – Start, Comfort, Techno – с двумя типами трансмиссий – механической коробкой передач и вариатором (CVT). Самая востребованная комплектация у российских покупателей – Techno, на которую пришлось 65%.



В октябре в дополнение к существующим комплектациям российским потребителям будет предложена еще одна модификация – Cosmo. Автомобили этой комплектации оснащаются турбированным двигателем объемом 1.5 л (147 л.с.) и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями DCT6.