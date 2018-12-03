Mazda отзывает автомобили Mazda3 в России

Компания «Мазда Мотор Рус» объявила об отзыве 12 автомобилей Mazda3, реализованных c 30 июня по 24 июля 2019 года. Причиной отзыва является стекло внутреннего зеркала заднего вида, которое может внезапно отсоединиться от держателя зеркала из-за недостаточной адгезии клеевого состава. Это может привести к уменьшению видимости дорожной обстановки сзади автомобиля и увеличению риска возникновения аварии, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет выполнена замена зеркала заднего вида в сборе модифицированным с улучшенной адгезией клеевого состава. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в сентябре компания «Мазда Мотор Рус» объявила об отзыве 206 кроссоверов Mazda CX-9, реализованных c ноября 2017-го по апрель 2018 года. Причиной отзыва стало возможное возникновение на некоторых автомобилях неисправностей, вызванных слабым удерживающим усилием в разъемах жгута провода. Это приводит к нарушению электрической связи между различными модулями управления транспортным средством. В зависимости от разъема неисправности могут возникать в системе подушек безопасности переднего пассажира, в указателях поворота, в системе пуска двигателя, в виде некорректных предупреждений о неисправностях на комбинации приборов. На автомобилях должен быть выполнен ремонт комплекта жгутов проводов, восстановлено удерживающее усилие в разъемах с использованием специального инструмента и ремонтного комплекта.

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