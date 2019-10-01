Jaguar Land Rover рассказал о новинках для России

Компания Jaguar Land Rover продолжает обновление своего модельного ряда в России, и во второй половине 2019 года выводит на рынок сразу четыре новинки.

Как сообщает портал Autonews.ru, в конце октября на российском рынке начнутся продажи обновленного кроссовера Land Rover Discovery Sport. Автомобиль доступен в комплектациях Standard, S, SE и HSE, а также в версии R-Dynamic, которая выделяется специальной гравировкой цвета Shadow Atlas на капоте и двери багажного отделения. Салон этой модификации также дополнен накладками на пороги, которые подчеркивают разницу между спецверсией и стандартной модификацией.

Discovery Sport 2020 модельного года отличают новые фирменные светодиодные головные фары и задние фонари, обновленная решетка радиатора и бамперы. Салон Discovery Sport дополнился передовой мультимедийной системой Touch Pro и широким рядом премиальных материалов.

Все версии Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года оснащены полным приводом. Для автомобиля доступны 2,0-литровые бензиновые моторы мощностью 200 и 249 л.с., а также 150- и 180-сильные дизельные установки того же объема.

В ноябре начнутся официальные продажи обновленного седана Jaguar XE. Новинка представлена в комплектациях S, SE, а также в спортивных версиях R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE. Для нового Jaguar XE доступны 2,0-литровые бензиновые двигатели мощностью 249 л.с. и 300 л.с., предлагающиеся в версии с полным приводом, а также дизельный Ingenium мощностью 180 л.с., доступный как с полным, так и с задним приводом.

Уже в базовой комплектации модель оснащается 18-дюймовыми колесными дисками, кожаными сиденьями с электрорегулировкой, полностью светодиодными головными фарами и задними огнями с усовершенствованной графикой, передними и задними датчиками парковки, камерой заднего вида и системой удержания полосы движения. Опционально доступны мультимедийная система Touch Pro Duo и интеллектуальная технология Smart Settings, которая автоматически подбирает настройки сидений, климат-контроля и мультимедиа исходя из предпочтений водителя. Кроме того, новый XE оснащается зеркалом заднего вида с технологией ClearSight, которое трансформируется в видеоэкран высокого разрешения.

Кроме того, в сентябре до России наконец добралась спортивная модификация кроссовера Jaguar F-Pace, которая получила приставку SVR в названии. Кроссовер комплектуется 5,0-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью 550 л.с. С таким мотором до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 4,1 секунды. Максимальная скорость «заряженного» F-Pace составляет 283 км/ч. Спортивный кроссовер поучил задний электронный дифференциал Jaguar (EAD), перенастроенную адаптивную подвеску, модернизированную тормозную систему и систему полного привода. Новинка отличается от стандартной версии F-Pace более агрессивным дизайном. Кроссовер оснастили большими воздухозаборниками, другими колесными арками и спойлером. На выбор клиентам предлагаются 21- или 22-дюймовые колесные диски.

Также в сентябре дебютировала самая мощная и быстрая модификация кроссовера Velar нового поколения, которая была разработана подразделением Special Vehicles Operations. Эксклюзивный Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic оснащен 550-сильным 5,0-литровым двигателем V8 с нагнетателем, а также отличается рядом оригинальных элементов дизайна. Благодаря двигателю V8, эта модификация стала самой мощной в линейке Velar. Автомобиль способен разгоняться с места до 100 км/ч всего за 4,5 секунды при максимальной скорости в 274 км/ч. Новая мощная модель получила усовершенствованные элементы тормозной системы и подвески, а также уникальные настройки всех составляющих автомобиля – от двигателя до систем безопасности. Калибровка системы полного привода, активного заднего дифференциала, 8-ступенчатой трансмиссии и пневмоподвески для SVAutobiography Dynamic была максимально оптимизирована специально для данной версии.

Rover Velar в версии SVAutobiography Dynamic отличает новый передний бампер с увеличенными воздухозаборниками, которые обеспечивают улучшенную вентиляцию двигателя V8 и тормозной системы. Среди других деталей экстерьера – новая решетка радиатора, заниженные боковые накладки и измененный дизайн заднего бампера с 4 интегрированными патрубками выхлопной системы. Помимо визуальных изменений, автомобиль получил дополнительные накладки на днище, существенно повышающие аэродинамику. Кроме того, SVAutobiography Dynamic стал единственным Velar, доступным в матовом цвете Satin Byron Blue – металлическом оттенке из премиальной палитры Special Vehicle Operations, а также получил контрастную крышу цвета Narvik Black.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».