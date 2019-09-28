Nissan может отказаться от выпуска Qashqai в Англии в случае Brexit без сделки

Японский автопроизводитель Nissan пересмотрит планы по выпуску кроссовера Qashqai на своем заводе в Сандерленде в случае выхода Соединенного Королевства из состава ЕС без сделки.

По данным газеты Financial Times, стратегия Nissan подразумевала, что Великобритания покинет ЕС по мягкому сценарию, при котором производимые на ее территории товары не будут облагаться пошлинами в ЕС. Brexit же без сделки, о возможности которого заявляет премьер-министр Борис Джонсон, приведет к появлению тарифов с ЕС, пишет агентство "ТАСС".

В Nissan эту информацию не подтвердили, однако подчеркнули обеспокоенность перспективой жесткого Brexit. Модель Qashqai отвечает за две трети из 440 тыс. производимых автомобилей на заводе в Сандерленде, самом большом автомобильном заводе в Великобритании. Половина продукции с этого предприятия экспортируется в страны Евросоюза. Отказ Nissan от производства этой модели может привести к увольнениям значительной части из 7 тыс. человек, работающих на заводе, и ухудшить его шансы в будущей борьбе за выпуск новых моделей.

Напомним, в этом году Nissan уже отказался от планов по выпуску кроссоверов X-Trail на своем заводе в Сандерленде по причинам, связанным с введением новых правил в отношении автомобилей с дизельными двигателями и сокращением продаж на британском рынке. Другой японский автомобильный концерн, Honda, в феврале объявил о закрытии в 2021 году своего единственного предприятия на территории Евросоюза, расположенного в Суиндоне на юго-западе Англии, что приведет к потере 3,5 тыс. рабочих мест. Помимо этого американская компания Ford объявила о закрытии в следующем году своего завода по производству двигателей в городе Бридженд на юге Уэльса, а один из ведущих французских автомобилестроителей Groupe PSA (Акционерное общество Peugeot), которой принадлежит английская марка Vauxhall, объявил, что перенесет в ЕС производство модели Astra в случае Brexit без сделки.

Кроме того, стало известно, что британский производитель автомобилей премиум-класса Jaguar Land Rover приостановит работу трех заводов в Великобритании в первую неделю ноября для того, чтобы защититься от возможных перебоев в поставках после завершения выхода страны из состава Европейского союза в случае "жесткого" сценария (без заключения соглашения), сообщает агентство "Финмаркет". Как заявил главный исполнительный директор автопроизводителя Ральф Шпет, функционирование предприятий будет прервано в любом случае - будет ли продлен крайний срок Brexit за пределы 31 октября или нет.

Между тем, производство автомобилей в Великобритании в августе увеличилось на 3,3% относительно прошлого года, продемонстрировав рост впервые за последние 15 месяцев. По данным британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), в августе в стране было выпущено 92,158 тыс. машин против 89,255 тыс. за тот же месяц годом ранее. В том числе производство на экспорт выросло на 0,6% (до 73,433 тыс. единиц), для внутреннего рынка - на 15,2% (до 18,725 тыс. единиц).

В SMMT объясняют это тем, что ряд ключевых заводов перенесли на апрель остановку производства, которую они обычно проводят в летние месяцы, из-за первоначально запланированного на 29 марта выхода Великобритании из Европейского союза, в результате чего их производственные линии продолжали работу весь август.

Тем не менее, в январе-августе выпуск автомобилей в Великобритании снизился на 17% в годовом выражении - до 866,918 тыс. машин. При этом количество выпущенных автомобилей впервые за последние пять лет не достигло 1 млн.

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