Bentley начал продажи гибридных кроссоверов Bentayga

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Bentley начал продажи гибридных кроссоверов Bentayga

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Компания Bentley объявила о начале поставок своей первой гибридной модели – кроссовера Bentayga с бензоэлектрической силовой установкой. В Европе цены на автомобиль начинаются от 141,1 тыс. евро (примерно 10 млн рублей).

Как пишет портал Autonews.ru, гибридная модификация Bentley Bentayga была представлена в марте 2018 года на Женевском автосалоне. В состав силовой установки кроссовера вошел наддувный трехлитровый 340-сильный агрегат V6, созданный на базе 2,9-литрового мотора, используемого на Porsche Panamera E-Hybrid. Двигатель внутреннего сгорания работает в паре с электромотором, вместе с которым они выдают суммарные 450 л.с. и 750 Н•м крутящего момента.

Гибридный кроссовер способен ускоряться с места до «сотни» за 5,5 секунд, а его максимальная скорость составила 254 км/ч. Исключительно на электрической тяге автомобиль может проехать 39 км, а в комбинированном режиме запас хода равен 747 км.

В британской компании отмечают, что запуск в серию такого автомобиля – это «важный шаг». К 2023 году все модели бренда будут иметь модификации с электрифицированными силовыми установками.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: гибриды премиум-марки bentley bentley bentayga

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