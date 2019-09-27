КАМАЗ перешел на оформление электронных ПТС

КАМАЗ досрочно приступил к процедуре оформления электронных паспортов транспортных средств. Сегодня в Торгово-финансовой компании «КАМАЗ» выдается в среднем по 20 электронных паспортов в сутки, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как рассказал заместитель директора по поставкам и отгрузке АО «ТФК «КАМАЗ» Максим Вахницкий, первая партия из семи товарных автомобилей с электронными паспортами была выпущена еще в декабре 2018 года. На сегодня такие виртуальные документы оформлены на 230 единиц автотехники. Первыми по лизинговой сделке были отправлены седельные тягачи КАМАЗ-5490.

В целом, перевод моделей на ЭПТС производится поэтапно: с июля этого года переведены серийные шасси, в августе перечень был дополнен тягачами и бортовыми автомобилями, а с сентября электронные паспорта сопровождают малые партии автомобилей, самосвальную технику.

Напомним, в соответствии с решением Евразийской Экономической Комиссии, в России и других государствах-членах ЕАЭС до 1 ноября 2019 года действует переходный период, предусматривающий постепенный переход на использование электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС). Система электронных паспортов транспортных средств призвана сделать максимально прозрачными все операции с автомобилем и достоверность его истории. Также, как и ранее, ЭПТС будет содержать сведения об основных технических характеристиках транспортного средства, идентификационные данные основных агрегатов, сведения о постановке на учет и снятии с учета. Наличие более полной и детальной информации о транспортном средстве в электронном паспорте позволит обезопасить участников рынка от различных злоупотреблений в отношении автомобилей.

Обязательного обмена бумажного ПТС на ЭПТС не предусмотрено. Жизненный цикл ПТС, выданных ранее, не будет ограничено сроками. Автовладельцы, имеющие автомобили с бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться.