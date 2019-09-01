«НЕФАЗ» запустил в производство удлиненный шторный полуприцеп

Нефтекамский автозавод начал производство новой модификации шторного полуприцепа, которая позволяет повысить эффективность грузоперевозок за счет увеличенной длины платформы. Техника предназначена для эксплуатации с двухосными магистральными седельными тягачами – КАМАЗ-5490 (поколение К4), КАМАЗ-54901 (поколение К5). Новинка уже доступна для заказа у официальных дилеров КАМАЗа, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Основное отличие от уже знакомых перевозчикам моделей шторных полуприцепов «НЕФАЗ» – увеличение длины платформы с 13,6 до 16,5 метров. В России разрешенная длина автопоезда существенно превышает европейскую и составляет 20 метров, что позволяет эксплуатировать тягачи с удлиненными полуприцепами без нарушения требований законодательства. В числе преимуществ новинки – увеличение объема перевозимого груза (с 91 до 110 куб.м.) и количества загружаемых европаллет (с 33 до 40 единиц). Кроме того, в полу полуприцепа предусмотрены закладные, которые позволяют легко и быстро установить коники для надежной фиксации груза во время поездки.

Также сохранились преимущества обычных шторных полуприцепов: сдвижная крыша, сдвижной боковой тент, которые можно открывать как вместе, так и по отдельности. Это позволяет загружать полуприцеп сзади, сбоку и сверху.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре КАМАЗ вывел на рынок четырехосную линейку полуприцепов производства «НЕФАЗ», в числе которых полуприцеп-бензовоз, полуприцеп-самосвал и бортовой полуприцеп-зерновоз. Четырехосные полуприцепы предназначены для эксплуатации с магистральными седельными тягачами с колесной формулой 4х2. Применение дополнительной четвертой оси на полуприцепе делает автопоезд не пяти, а шестиосным. Согласно действующим требованиям по осевым нагрузкам это повышает максимальную допустимую массу автопоезда с 40 до 44 тонн.

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