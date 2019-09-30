За нарушение правил отдыха с 1 ноября водителя и его работодателя ожидает штраф

С 1 ноября 2019 года в России вступают в силу изменения в ФЗ N216, согласно которым ужесточается контроль за временем работы и отдыха водителей. Согласно документу, подписанному 26 июля президентом РФ Владимиром Путиным, серьезные штрафы ждут как водителя, нарушившего правила труда и отдыха, так и компанию-работодателя, которая подтолкнула водителя на нарушение распорядка или не проконтролировала соблюдение установленных норм.

Согласно принятому закону, управление транспортным средством без тахографа (в случае, когда его установка предусмотрена законодательством*) будет караться штрафом для водителя от 3 до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 15 до 25 тысяч рублей, для юридических лиц - от 20 до 50 тысяч рублей. Исключение составляют случаи, когда тахограф сломался уже после выпуска транспортного средства на линию или когда речь идет об иностранном перевозчике, который не ведет ежедневные регистрационные листки режима труда и отдыха.

Для водителей, которые не соблюдают установленные Минтрансом нормы отдыха во время управления транспортным средством, с 1 ноября предусмотрены дополнительные штрафы. Для водителя размер штрафа при этом составит от 1,5 до 2 тысяч рублей; для должностных лиц - от 7 до 10 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей - от 15 до 25 тысяч рублей; для юридических лиц - от 20 до 50 тысяч рублей.

Как будет контролироваться соблюдение водителем режима труда и отдыха? Во время плановых проверок или когда понадобится установить виновника совершенного ДТП. В этом случае контролеры обязательно запросят путевые листы и распечатки с тахографа. По ним будет легко установить, сколько времени водитель провел в пути, когда делал остановки.

* Законодательством определен перечень транспортных средств, которые должны быть оборудованы тахографами. Так, например, в обязательном порядке бортовыми самописцами должны быть обеспечены автобусы и микроавтобусы, имеющие более 8 мест для сидения и использующиеся для перевозки пассажиров, а также грузовики тяжелее 3,5 тонн (все исключения оговорены специальным перечнем).