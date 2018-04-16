Российские продажи Mitsubishi Outlander в сентябре выросли на 13%

Российские дилеры Mitsubishi в сентябре реализовали 3774 автомобиля – на 9% меньше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2019 года в России продан 28840 автомобилей Mitsubishi, что на 8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в сентябре выросли на 13% и составили 2412 машин, включая 427 автомобилей в новой семиместной версии. Второй по популярности моделью Mitsubishi стал компактный кроссовер Mitsubishi ASX, на котором остановили свой выбор 492 покупателя. Третье место на этот раз занял рамный внедорожник Pajero Sport с показателем 475 реализованных автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Mitsubishi начали продажи компактных кроссоверов Eclipse Cross 2020 модельного года. Автомобиль предлагается в трех исполнениях по цене от 1 млн 910 тыс. рублей до 2 млн 256 тыс. рублей. А с 1 октября на российском рынке стартовали продажи новой лимитированной версии внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, созданной по мотивам фильма «Терминатор: Темные судьбы». Стоимость новинки составляет 3 млн 016 тыс. рублей, количество автомобилей ограничено.

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