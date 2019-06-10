Компания Renault представила рестайлинговый хэтчбек Kwid, который представлен на индийском рынке с 2015 года.

Как пишет портал «Колеса.ру», изменения экстерьера достались от электроверсии модели, которая доступна только в Китае (там у нее собственное название – K-ZE). От «китайца» обновленному Renault Kwid перешли бамперы, двухъярусная светодиодная головная оптика и фонари, а вот радиаторная решетка у индийской модели собственная. В зависимости от версии у автомобиля также могут быть пластиковые накладки на дверях и багажные рейлинги на крыше. В ходе обновления Renault Kwid стал немного длиннее: вытянулся с 679 до 3731 мм (колесная база прежняя – 2422 мм).

Что касается интерьера, у автомобиля новая приборная панель с тахометром, другой руль, видоизменены центральные дефлекторы обдува, в передней панели с пассажирской стороны нет полки (остался только бардачок). В оснащение входят задний парктроник, ABS с EBD и мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином (у предыдущей версии 7-дюймовый), поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. У версий с «автоматом» шайба, отвечающая за переключение режимов, переместилась с центральной консоли на тоннель между креслами водителя и переднего пассажира.

Как и предполагалось, обновление Renault Kwid не затронуло моторную гамму. «Приподнятый» хэтчбек в Индии по-прежнему доступен с бензиновыми трехцилиндровыми «атмосферниками» SCe объемом 0,8 и 1,0 литра. Их отдача составляет 54 и 68 л.с. соответственно (72 и 91 Нм). Оба двигателя работают в паре 5-ступенчатой механической коробкой передач, «автомат» же доступен только более мощной версии. Полного привода у Kwid нет.

Модель доступна в восьми вариантах исполнения. После рестайлинга она подорожала: если предыдущую версию Renault Kwid в Индии можно купить минимум за 276 тыс. рупий (что эквивалентно 252 тыс. рублей по текущему курсу), то у обновленного автомобиля стартовый ценник составляет уже 283290 рупий (почти 259 тыс. рублей). Топовая комплектация Climber с АКП обойдётся в 484490 рупий (443 тыс. рублей).

Главным конкурентом Renault Kwid на индийском рынке станет Suzuki Maruti S-Presso, однако он заметно дороже: цена базовой версии стартует с 369 тыс. рупий (336 тыс. рублей), а топовой – 491 тыс. рупий (447 тыс. рублей). Правда, у него только один литровый мотор. У Kwid самая дешевая версия с подобным двигателем стоит 433290 рупий (396 тыс. рублей).

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».