В России зарегистрировано более 10 млн кроссоверов и внедорожников

В результате исследования российского автопарка эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что на 1 июля 2019 года в нашей стране насчитывалось 10,15 млн кроссоверов и внедорожников. Это составляет 23% от общего количества легковых автомобилей, зарегистрированных в РФ, т.е. каждый четвертый относится к сегменту SUV.

Больше всего таких машин представляют отечественную марку LADA – 1,2 млн единиц, или почти 12% от всего парка SUV в стране. Каждый десятый кроссовер или внедорожник носит эмблему японского бренда Toyota (1,03 млн шт.). А замыкает тройку лидеров данного рейтинга еще одна марка из Страны восходящего солнца – Nissan (933 тыс. шт.).

Кроме них, в ТОП-10 брендов по объему парка кроссоверов и внедорожников в России попадают: Chevrolet (699 тыс. шт.), Mitsubishi (620 тыс. шт.), Hyundai (601 тыс. шт.), УАЗ (598 тыс. шт.), Renault (492 тыс. шт.), KIA (444 тыс. шт.) и Suzuki (332 тыс. шт.).

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