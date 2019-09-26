На АВТОВАЗе рассказали, на чем ездят руководители и работники завода

И руководители АВТОВАЗа, и рядовые сотрудники ездят в основном на машинах, которые производит автозавод. Как рассказали в очередном выпуске программы "В самом деле", которая выходит на YouTube-канале российского автогиганта, "в гараже заводоуправления нет ни одной иномарки, на LADA ездят и президент АВТОВАЗа, и его заместители".

Кстати, ранее стало известно, что глава АВТОВАЗа Ив Каракатзанис в Тольятти использует седан LADA Vesta, а в Москве также передвигается на LADA XRAY, пишет "Российская газета". Кроме того, иногда по выходным он сам садится за руль, чтобы оценить автомобиль как потребитель. К примеру, минувшим летом глава АВТОВАЗа тестировал новинку LADA Vesta Sport и в дальнейшем планировал оценить LADA XRAY Cross с автоматической трансмиссией. Как отмечается, это все обычные машины с конвейера.

Приподнятый хэтчбек LADA XRAY водит и директор профильного проекта "Семейство автомобилей LADA XRAY" Олег Груненков. А вот главный дизайнер компании Стив Маттин предпочитает другую модель - сейчас он ездит в Москве за рулем Vesta Cross цвета "Марс".

Кстати, на LADA ездит и большая часть рядовых сотрудников компании. Благо машины собственного производства им продают по корпоративным программам со скидкой в 6-10%. Только в первой половине 2019 года заводчане приобрели примерно 3 тыс. автомобилей LADA, которые сами же и собрали.

Напомним, в текущей линейке АВТОВАЗа представлены автомобили семейства Granta, седаны и универсалы Vesta, приподнятые хэтчбеки XRAY, внедорожники 4x4 и универсалы Largus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года российские дилеры LADA реализовали 233684 автомобиля, что на 2,5% выше показателя годичной давности. Рыночная доля LADA в отчетный период составила 21% против 20% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлер АВТОВАЗа LADA Granta остается самой продаваемой моделью на российском рынке. Так, в январе-августе своих покупателей нашли 85766 автомобилей этого семейства, что на 42% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».