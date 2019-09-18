Французский авторынок в сентябре вышел «в плюс»

Автомобильный рынок Франции в сентябре увеличился на 16,6% до 173444 машины. Таким образом, положительный результат зафиксирован впервые после трех месяцев падения. По итогам девяти месяцев 2019 года реализация новых автомобилей в этой стране снизилась на 1,3% и составила 1 млн 641 тыс. 368 единиц.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в сентябре стала Renault, реализовавшая 36487 машин (+29,8%). Второе место занимает Peugeot с показателем 30281 проданный автомобиль (+3,2%). Реализация Citroen выросла на 18,8% и составила 18710 машин. Далее идет Volkswagen, продажи которого составили 10001 автомобиль (+46,9%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Dacia, чьи дилеры реализовали 9134 машины (-2,3%).