Компания Toyota представила обновленный кроссовер C-HR, который до конца этого года должен появиться и на российском рынке.

Как пишет портал Motor.ru, серьезных изменений во внешности у кроссовера нет – после рестайлинга C-HR получил радиаторную решетку с узором в виде пчелиных сот, измененные передние фары и задние фонари со светодиодными блоками, а также другие бамперы. Кроме того, стали доступны несколько новых оттенков кузова и контрастная серебристая крыша.

В салоне появилась новая, более современная мультимедийная система, отмечает портал SpeedMe. Она теперь поддерживает не только Apple CarPlay, но и Android Auto и голосового помощника Amazon Alexa. Также модель получила улучшенную шумоизоляцию и перенастроенный электроусилитель руля.

Главным техническим новшеством стало появление на европейском рынке второй гибридной силовой установки, которая состоит из 2,0-литрового «атмосферника» и электромотора и развивает 184 л.с. Остальные двигатели остались прежними: 122-сильный гибрид с 1,8-литровым «атмосферником», 2,0-литровый бензиновый агрегат с отдачей 148 л.с. и базовый 115-сильный турбомотор объемом 1,2 литра.

Напомним, продажи купе-кроссовера Toyota C-HR стартовали на российском рынке в июле 2018 года. Он занял место в модельном ряду Toyota на ступеньку ниже модели RAV4, и на сегодняшний день является самым доступным кроссовером марки. Цены на Toyota C-HR варьируются от 1 млн 367 тысяч до 2 млн 169 тыс. рублей. На российском рынке модель предлагается в трех исполнениях: Cool, Hot и Ride, каждое из которых подразумевает не только определенное оснащение, но и собственный набор силовых агрегатов.

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