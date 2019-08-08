Новый Mercedes C-Class получит вседорожную версию

сегодня, 11:39 240 0

Новый Mercedes C-Class получит вседорожную версию

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У Mercedes-Benz C-Class следующего поколения в кузове универсал появится вседорожная версия под названием All Terrain, которая сможет конкурировать с Audi A4 Allroad и Volvo V60 Cross Country.

По данным издания Autocar, от стандартного универсала такой автомобиль будет отличаться перенастроенной подвеской с увеличенным дорожным просветом, другими бамперами, а также усиленной защитой нижней части кузова.

Mercedes-Benz C-Class следующего поколения дебютирует в 2021 году, пишет портал Autonews.ru. Его построят на модульной платформе MRA со сдвоенными поперечными рычагами спереди и многорычажной подвеской сзади, а также адаптивными амортизаторами, которые войдут в стандартное оснащение автомобиля.

Линейка двигателей будет включать четырехцилиндровые бензиновые и дизельные моторы, работающие вместе со стартер-генератором, питающимся от 48-вольтовой бортовой электросети. Кроме того, будут доступны подключаемые гибриды.

Новый Mercedes-Benz C-Class получит последнюю версию адаптивного круиз-контроля Drive Pilot, которая дебютирует в 2020 году на флагманской модели S-Class седьмого поколения. Функция сможет самостоятельно поддерживать необходимую скорость, исходя из данных о впередиидущем автомобиле, дорожных знаках, подсказок навигатора и прочих факторов.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: разработки премиум-марки mercedes-benz mercedes-benz c-class

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