В Москве могут отменить транспортный налог для электромобилей

Мэрия Москвы в ближайшее время внесет в Мосгордуму законопроект об отмене транспортного налога на электромобили и увеличит субсидии из бюджета на покупку электромобилей для каршеринга и такси. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин, уточнив, что для сервисов каршеринга и служб такси субсидии на покупку электромобилей будут в два раза выше субсидий на закупки машин с двигателями внутреннего сгорания.

Также город собирается развивать инфраструктуру зарядки для электромобилей, пишет агентство "Интерфакс". Для этого мэрия Москвы и ПАО "Россети" подписали соглашение об установке в 2019-2023 гг. не менее 300 зарядных станций для электробусов, легкового и двухколесного электротранспорта с обслуживанием в течение 15 лет по контракту жизненного цикла.

С.Собянин связал 90% проблем с экологией в Москве не с заводами и фабриками, а с обычными автомобилями, которые миллионами ежедневно ездят по городу. "Конечно, очень важно, чтобы менялось топливо, становились более экологичными машины, двигатели. Но кардинально это можно изменить только, вообще отказавшись от моторного топлива и перейдя на электромобили", - считает мэр.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2019 года в нашей стране насчитывалось 3,6 тыс. электромобилей. Это даже не дотягивает до 0,01% общего количества легковых автомобилей, имеющихся в России. При этом примерно каждый пятый электрокар зарегистрирован в Приморском крае (735 шт.). Этот регион по объему парка «экологически чистых» автомобилей даже превосходит суммарные показатели Москвы (405 шт.), Подмосковья (141 шт.) и Санкт-Петербурга (106 шт.). Между тем, за восемь месяцев 2019 года объем рынка новых электромобилей в России вырос более чем в 2,5 раза и составил 238 единиц.

Как говорит директор по маркетингу и связям с общественностью «ММС Рус» Илья Никоноров, на сегодняшний день объемы продаж электромобилей в России измеряются сотнями единиц в год, тогда как на многих развитых рынках счет идет на десятки и сотни тысяч. Причины все те же, что и 5, и 10 лет назад: стоимость электромобиля, отсутствие инфраструктуры – это две главные проблемы. Есть и другие, такие как дальность пробега на одной зарядке, время зарядки, уменьшающаяся емкость батареи при минусовых температурах и т.д.

Подробнее о перспективах электромобилей на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».