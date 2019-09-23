Дилерская сеть Haval в России выросла до 70 официальных центров

Компания Haval продолжает расширять свою дилерскую сеть на российском рынке, которая на сегодняшний день насчитывает 70 официальных центров на всей территории страны. Так, Haval открыл 9 новых дилерских центров в 7 городах России: в Белгороде, Екатеринбурге, Минеральных водах, Нижнем Тагиле, Оренбурге, Москве и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба китайской марки.

В новых дилерских центрах можно приобрести любую из доступных в России моделей Haval, включая кроссовер F7. Они предлагают полный комплекс услуг по продаже и послепродажному обслуживанию автомобилей. В ближайших планах бренда дальнейшее расширение дилерской сети, повышение качества обслуживания, а также вывод на рынок новых моделей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе российские дилеры Haval реализовали 1177 автомобилей, что в 5,6 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2019 года в России было продано 5849 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 3,6 раза). В результате Haval стал новым лидером по объему продаж среди китайских брендов на российском авторынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

На сегодняшний день модельная линейка Haval в России представлена компактным кроссовером H2, среднеразмерным кроссовером Н6, полноразмерным рамным внедорожником Н9 и новым кроссовером Haval F7, потенциальным бестселлером марки. В ближайшем будущем в России также планируется наладить выпуск еще одной новинки – молодежного кроссовера в кузове купе Haval F7x.

Полный список автодилеров по городам России смотрите в разделе «Дилеры» на сайте «Цена Авто».