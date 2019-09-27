Иномаркам локальной сборки принадлежит 62% авторынка РФ

сегодня, 14:41 796 0

Иномаркам локальной сборки принадлежит 62% авторынка РФ

Обзор автомобильного рынка России
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 8 месяцев нынешнего года на долю иномарок, собранных в нашей стране, пришлось 62% российского рынка новых легковых автомобилей.

Как отмечают эксперты агентства, с 2014 года иномарки локальной сборки занимают более половины авторынка РФ. При этом еще 10 лет назад им принадлежала только пятая часть рынка. Напомним, что тогда на нашем рынке доминировали импортные иномарки, доля которых сегодня составляет лишь 15%.

Оставшиеся 23% рынка новых легковых автомобилей в России за период с января по август 2019 года приходятся на традиционные отечественные бренды – LADA и УАЗ.

Какие иномарки можно точно ждать на российском рынке в 2019 – 2020 годах – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи иномарки

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