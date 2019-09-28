Японский авторынок в сентябре вырос на 13%

Японский авторынок в сентябре увеличился на 13,3% до 300280 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за девять месяцев 2019 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 2 млн 256 тыс. 635 машин (+2%).

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи выросли на 21,5% до 132810 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 35925 машин, что на 5,5% больше по сравнению с прошлым годом. Замыкает тройку лидеров Nissan, реализовавший 32791 автомобиль (-7,2%).