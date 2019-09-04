Volkswagen сделает Skoda конкурентом бюджетных Hyundai и KIA

Немецкий автоконцерн Volkswagen Group увеличит дифференциацию своих брендов: Seat будет играть на эмоциональности, а Skoda станет предложением ранга доступных и функциональных Hyundai и KIA. Об этом изданию Automotive News заявил руководитель автомобильной стратегии Volkswagen Group Майкл Йост.

Как пишет "Российская газета", это может привести к повышению цен на автомобили Seat и фактически к реализации стратегии Фердинанда Пиеха, говорившего, что испанский бренд должен конкурировать с Alfa Romeo. Skoda, вероятно, в связи с новым положением дел сократит количество премиум-опций в своих будущих автомобилях и направит все силы на завоевание Восточной Европы, где долю рынка у чешской марки отняли Dacia, Hyundai и KIA.

Йост также отметил, что руководство компании будет пристально следить, чтобы не было никаких пересечений в предложениях брендов Группы, приведя в пример тот факт, что Volkswagen Tiguan Coupe не появится в Европе.

Как рассказал ранее в интервью аналитическому агентству "АВТОСТАТ" руководитель марки Skoda в России Ян Прохазка, кроссовер Skoda Kamiq, производство которого стартовало летом в чешском Млада-Болеславе, был разработан специально для Европы: эта модель имеет несколько особенностей, которые не позволяют начать ее продажи в России. То же самое относится и к хэтчбеку Scala. Зато уже этой зимой на российский рынок выйдет новый компактный кроссовер Karoq, производство которого будет налажено в России. Кроме того, в 2020 году в нашей стране появится лифтбек Skoda Rapid второго поколения. В основу модели ляжет платформа MQB A0, на которой также создается следующая генерация Polo и бюджетный кроссовер на его базе.

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