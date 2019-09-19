GAC привезет в Россию рестайлинговый кроссовер GS4

Компания GAC Motor представила рестайлинговый кроссовер GAC GS4, который является бестселлером марки на китайском рынке.

Как пишет портал «Китайские автомобили», изначально GAC Motor планировал привезти в Россию GS4 уже в нынешнем году. Но затем было решено сертифицировать для российского рынка только три модели – внедорожник GS8, минивэн GM8 и кроссовер GS5. А GS4 – через год, уже после рейстайлинга. Таким образом, GAC GS4 доберется до России в 2020 году уже в обновленном виде.

Новый GS4 стал на 20 мм длиннее прежнего (4545 мм) и на 15 мм выше (1700 мм). Колесная база увеличилась на 40 мм (2680 мм). Что касается изменений во внешности, кроссовер получил двухмодульные светодиодные фары, измененные фонари, бамперы и более объемную радиаторную решетку. На кузове появились свежие выштамповки, иным стал дизайн боковых зеркал и рисунок колесных дисков. Табличка с номерным знаком теперь расположена на пятой двери, а не на бампере, как прежде.

Значительно переработан и салон – панель приборов и экран мультимедийной системы (обе диаметром 12,3 дюйма) смонтированы единым блоком. Обращает на себя внимание хромированная накладка в виде буквы X перед пассажиром. С центральной консоли исчезли фирменные три группы физических кнопок, хотя в целом физические клавиши дизайнеры сохранили. У водителя появилось новое рулевое колесо и кресла, исполненные в спортивном стиле. Впрочем, в каждой из трех комплектаций будет разный интерьер. Судя по всему, в одной из версий центральный тоннель будет венчать еще один 12,3-дюймовый тачскрин.

Под капотом GAC GS4 установлен модернизированный турбодвигатель 1.5 270T, который развивает мощность 169 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 265 Нм.

Как сообщали ранее агентству «АВТОСТАТ» в компании GAC Motor, в ближайшие 3 – 5 лет планируется реализовать на российском рынке до 50 тысяч автомобилей. Представители марки отметили, что рассматривают Россию как потенциально крупнейший авторынок в Европе.

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