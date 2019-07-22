Объявлены цены на Toyota RAV4 нового поколения

Российские дилеры Toyota сегодня начинают прием заказов на кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения, производство которого стартует на заводе в Санкт-Петербурге. Между тем, на российском сайте Toyota появился прайс-лист на новый RAV4. Так, цены на новинку в базовой комплектации «Стандарт» стартуют с отметки в 1 млн 756 тыс. рублей за переднеприводную версию с 2,0-литровым мотором и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Стоимость топовой комплектации «Престиж Safety», оснащенной двигателем 2,5 л в паре с 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом, составляет 2 млн 661 тыс. рублей.

В пятой генерации Toyota RAV4 получил более агрессивный внедорожный дизайн, который, в частности, отличают массивные пластиковые накладки в нижней части кузова и развитые колесные арки сложной геометрии. Уже в базовой комплектации кроссовер имеет светодиодную оптику, и впервые в российской истории RAV4 для модели доступны 19-дюймовые колесные диски.

На российском рынке RAV4 пятого поколения представлен с двумя совершенно новыми бензиновыми атмосферными двигателями серии Dynamic Force. Автомобили с 2,0-литровым мотором (150 л. с.) оснащаются вариатором механическим редуктором. Новый RAV4 с двигателем 2,5 л (200 л. с.) получил 8-ступенчатый «автомат» с расширенным диапазоном блокировки гидротрансформатора.

Помимо традиционной схемы решения полного привода Dynamic Torque Control AWD (комплектация «Комфорт»), новый RAV4 получит усовершенствованную систему полного привода с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса – Dynamic Torque Vectoring AWD. Кроме того, на пятом поколении RAV4 дебютирует система Multi-terrain select, которая помогает подобрать оптимальный алгоритм работы автомобиля под конкретный тип покрытия. На выбор водителю предлагается три предустановленных варианта Normal (обычная дорога), Mud and Sand (жидкая грязь и песок) Rock and Dirt (камни и грунт). Алгоритмы Multi Terrain Select вносят коррективы в работу двигателя, коробки передач, системы полного привода, усилителя руля.

За активную безопасность в новом RAV4 отвечает пакет Toyota Safety Sense в новейшей версии 2.0. Он включает целый ряд высокотехнологичных систем и ассистентов движения: работающий в полном скоростном диапазоне динамический радарный круиз-контроль, интегрированный с системой распознавания дорожных знаков (DRCC + RSA), систему предотвращения столкновений (PCS) с улучшенным функционалом опознавания пешеходов в темное время суток, систему удержания автомобиля в выбранной полосе движения (LTA). Кроме того, автомобиль также оснащается системой автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB), функцией контроля уровня усталости водителя.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года продажи Toyota RAV4 на российском рынке составили 19597 автомобилей, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».