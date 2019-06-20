Петербургский завод Hyundai за 9 месяцев 2019 года увеличил производство на 1%

Петербургский завод Hyundai по итогам девяти месяцев 2019 года выпустил 180,3 тыс. автомобилей, что на 1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Всего в 2019 году предприятие планирует произвести более 240 тыс. машин, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Напомним, завод производит бестселлеры российского рынка – кроссовер Hyundai Creta, седан Hyundai Solaris, а также седан KIA Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line.

Хотя российский рынок остается приоритетным для петербургского завода Hyundai, он постепенно наращивает объемы экспорта в страны ближнего зарубежья, в первую очередь в Казахстан и Беларусь. Так, с января по сентябрь 2019 года поставки предприятия на внешние рынки выросли на 39% и составили свыше 11,8 тыс. автомобилей.

«На сегодняшний день завод Hyundai Motor в Санкт-Петербурге работает со стопроцентной загрузкой производственных мощностей. В постоянно меняющихся условиях крайне важно оперативно реагировать на потребности рынка и адаптироваться к ним, но производимые заводом модели остаются востребованными и входят в Топ-5 самых продаваемых в России. «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» продолжит стабильную работу на полную производственную мощность – в 3 смены 5 дней в неделю», – заявил директор производственного управления Андрей Казак.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре 2018 года завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» заключил специальный инвестиционный контракт (СПИК) о модернизации производства, обновлении модельного ряда и создании Центра исследований и разработок. До 2027 года предприятие планирует инвестировать 16,9 млрд рублей, кроме того, дополнительные инвестиции будут вложены компаниями, входящими в Hyundai Motor Group.

На текущий момент общие инвестиции в предприятие превысили 1 млрд долларов. Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» является одним из самых современных и высокопроизводительных промышленных предприятий в стране. На заводе установлено более 230 роботов, которые выполняют операции по сварке и окраске кузовов автомобилей.