В московском каршеринге появились 30 электромобилей Nissan Leaf

Компания Nissan продала каршерингу Яндекс.Драйв 30 электромобилей Nissan Leaf, которые будут доступны клиентам сервиса в Москве. Пользователи Яндекс.Драйв смогут перемещаться на Nissan Leaf по всему городу и за его пределами, а вот вернуть автомобиль нужно будет внутри Садового кольца. Водителям не придется беспокоиться о зарядке – этим будут заниматься специалисты Яндекс.Драйва. Все Nissan Leaf будут проходить регулярное техническое обслуживание у официального дилера Nissan – компании Major, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Московским пользователям Яндекс.Драйва будут доступны электромобили Nissan Leaf c батареей 40 кВт•ч. Согласно результатам испытаний, проведенных по новому европейскому регламенту WLTP, такая батарея обеспечивает электромобилю запас хода 270 км в городском цикле. Московские пользователи Nissan Leaf также смогут оценить в реальных дорожных условиях интеллектуальный круиз-контроль с ограничителем скорости: его радар контролирует расстояние до впереди идущего автомобиля и поддерживает заданное расстояние до него, автоматически управляя двигателем и тормозной системой, а система распознавания дорожных знаков поможет соблюдать правильный скоростной режим. Nissan Leaf также оснащен интеллектуальной системой предотвращения выхода из полосы движения и интеллектуальной системой остановки перед препятствием, включая пешеходов и велосипедистов.

«Мы вместе с Яндекс.Драйв очень рады возможности предложить москвичам протестировать и оценить в реальных городских условиях полностью электрический Nissan Leaf. Этот проект нацелен прежде всего на изучение потребительских качеств электрокара в условиях российского мегаполиса. С нетерпением ждем первых отзывов пользователей каршеринга», – заявил управляющий директор Nissan в России Андрей Акифьев.

Как ранее сообщал агентству «АВТОСТАТ» директор по связям с общественностью Nissan в России Роман Скольский, компания Nissan рассматривает возможность вывода своих электромобилей на российский рынок. По его словам, на сегодняшний день проект поставок Nissan Leaf в Россию находится в стадии проработки и конкретные сроки не определены.

Nissan Leaf является самым продаваемым электромобилем в Европе: только за 2018 год на территории европейских стран было продано более 40 тысяч таких машин. Статус бестселлера подтверждают и мировые продажи: с момента появления модели в 2010 году продано уже более 400 тыс.единиц, а общий пробег всех Nissan Leaf преодолел отметку в 3 млрд километров.

Напомним, в апреле 2017 года компания объявила о своем глобальном среднесрочном плане «Nissan M.O.V.E. to 2022», в рамках которого компания намерена разработать восемь новых полностью электрических автомобилей, представить электромобиль-кроссовер, оборудовать 20 моделей на 20 рынках системами автономного вождения и в итоге достичь 100%-го «подключения» к цифровой среде всех новых автомобилей Nissan, Infiniti и Datsun, продаваемых на ключевых рынках.

Подробнее о перспективах электромобилей на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».