Во второй половине сентября только 3 марки изменили цены на свои модели

Мониторинг цен на новые легковые автомобили, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», выявил, что во второй половине* сентября изменение стоимости произошло у 3 производителей, официально представленных на российском рынке.

Минимальная прибавка к цене – 10 тыс. руб. – зафиксирована у корейского бренда Hyundai, который повысил цены на большинство комплектаций кроссовера Santa Fe.

Более ощутимо выросла стоимость двух моделей Jeep – внедорожника Wrangler и его удлиненной версии Wrangler Unlimited. Все комплектации этих автомобилей стали дороже на 40 – 100 тыс. руб.

А вот у премиального немецкого бренда Audi отмечено снижение цен сразу на три модели. Так, отдельные комплектации купе Audi A5 потеряли в цене 120 тыс. руб. Audi A7 Sportback в одной из комплектаций стал доступнее на 150 тыс. руб., и обзавелся двумя новыми топовыми версиями. А кроссовер Audi Q5 в некоторых комплектациях подешевел на максимальные 150 – 461 тыс. руб.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* За период с 16 по 30 сентября 2019 года