Toyota увеличит долю в Subaru до 20%

Компании Toyota и Subaru задумались о расширении сотрудничества и договорились о взаимной покупке небольших пакетов акций. В рамках нового альянса Toyota увеличит свою долю в Subaru до 20%, с перспективой перехода последней в статус аффилированной, пишет портал Motor.ru.

Как говорится в совместном заявлении Toyota и Subaru, создание альянса – ответ на крупнейшую в истории трансформацию отрасли. Бизнес вступает в эпоху CASE (connected, autonomous/automated, shared и electric), и для компаний становится важным разделить расходы на создание новых автомобилей. Ранее стало известно, что бренды займутся совместной разработкой платформы для первой батарейной модели: Subaru предоставит свои технологии полного привода, а Toyota – наработки в области электрификации.

В рамках нового альянса Toyota увеличит процент голосующих акций с 16,83% до 20%, а Subaru, в свою очередь, должна будет купить акций Toyota на эквивалентную сумму, но не превышающую 80 млрд иен (741,6 млн долларов). Кроме того, в будущем Subaru получит статус дочерней компании Toyota.

Напомним, сотрудничество Toyota и Subaru началось в 2005 году с контрактного производства автомобилей. Затем компании совместно разработали заднеприводный спорткар, который продавался и как Toyota 86, и как Subaru BRZ. Крупнейший акционер Subaru – Toyota, на втором месте находится трастовый банк The Master Trust Bank of Japan, которому принадлежит 7,57% акций.

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