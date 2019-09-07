Около 300 кроссоверов BMW X3 попали под отзыв в России

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 287 кроссоверов BMW X3, произведенных с июля по декабрь 2019 года. Причиной отзыва является фиксатор центрального заднего подголовника, который может сломаться из-за измененной сварки на опорной штанге подголовника. В случае заднего столкновения существует повышенная опасность получения травм из-за недостаточного удержания подголовника, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет выполнена замена заднего центрального подголовника. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в августе компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 22286 автомобилей BMW 5 серии и 6 серии, реализованных с июня 2003-го по август 2010 года. Причиной отзыва стало то, что в редких случаях долговременные воздействия, например, вибрации и меняющаяся температура в сочетании с повышенной влажностью и экстремальной нагрузкой от соли для посыпки улиц, могут привести к коррозии в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи. Это может привести к повышенному переходному сопротивлению в соединении, а также различным сбоям в работе в плоть до невозможного запуска. Также может скапливаться влага, что может вести к возникновению утечки по поверхности. В некоторых отдельных случаях резьбовое соединение может нагреваться из-за повышенного переходного сопротивления или тока утечки по поверхности. При определенных обстоятельствах в случае нагрева резьбового соединения возможны оплавления. На всех автомобилях должна быть выполнена проверка точки отвода и доработка в соответствии с результатами проверки.

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