Geely начинает строительство завода по производству летающих автомобилей

Китайский концерн Geely Group начинает строительство завода по производству летающих автомобилей Terrafugia. Предприятие будет расположено в городе Ухань провинции Хубэй, и помимо производственной линии также будет включать полигон для летных испытаний летательных транспортных средств, сообщает пресс-служба Geely.

Ожидается, что после завершения строительства завода летающий автомобиль Terrafugia будет локализован к концу 2020 года. Однако точная дата выхода новинки на рынок и ее розничная стоимость пока официально не разглашаются. В будущем продукция компании Taili Flying Motors будет доступна как на локальном, так и на зарубежных рынках.

Корпорация Geely Holding Group, основанная в 1986 году, сегодня включает в себя Geely Auto, а также Lynk&Co, Geometry, Volvo Cars, малазийский Proton и британский Lotus, производителя лондонских кэбов London Electric Vehicle Company, разработчика летающих автомобилей Terrafugia и другие бренды. Geely Holding Group принадлежат более 20 заводов по всему миру, а также 5 крупных исследовательских центров в Ханчжоу, Нинбо Ханчжоувань (Китай), Гетеборге (Швеция), Ковентри (Великобритания) и Франкфурте (Германия). В 2018 году объем продаж Geely Holding Group по всему миру (включая автомобили Proton и Lotus) превысил 2 млн 150 тыс. автомобилей.

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