Mitsubishi Pajero Sport получил спецверсию по мотивам нового фильма «Терминатор»

Российские дилеры Mitsubishi 1 октября начнут продажи новой лимитированной версии внедорожника Pajero Sport, созданной по мотивам фильма «Терминатор: Темные судьбы». Стоимость новинки составляет 3 млн 016 тыс. рублей, количество автомобилей ограничено.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», лимитированная серия разработана на базе комплектации Instyle с дизельным двигателем объемом 2,4 л и системой полного привода Super Select II.

Экстерьер автомобиля отличают логотип лимитированной серии на передних крыльях, крышке багажника и передней панели напротив переднего пассажирского сидения, а также название модели на капоте, специальные накладки под передним и задним бампером, расширители колесных арок и накладки на двери в цвет кузова, хромированный наконечник на выхлопной трубе, спойлер на крышке багажника.

Лимитированная серия Mitsubishi Pajero Sport будет представлена только в черном цвете с эффектом металлик и эксклюзивными черными дисками R18”, которые ранее не были доступны на российском рынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года продажи Mitsubishi Pajero Sport на российском рынке составили 4505 автомобилей (-14%). Это вторая по популярности модель Mitsubishi в нашей стране. Сегодня стоимость Pajero Sport 2019 года выпуска составляет от 2 млн 439 тыс. рублей.