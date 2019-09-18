Когда в России появятся электронные водительские удостоверения?

Глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, подтвердил, что электронные водительские удостоверения в нашей стране могут быть введены уже в 2020 году.

И хотя о точных сроках возможного внедрения на данный момент «говорить преждевременно, поскольку еще предстоит провести модернизацию задействованного для оформления водительских удостоверений оборудования», тем не менее таковая инициатива прорабатывается. При этом генерал напомнил, что предстоит не только подготовить техническую базу, но и на законодательном уровне внести изменения в ряд нормативных правовых актов.

В случае реализации этого проекта водители смогут при необходимости предъявлять свои водительские удостоверения, интегрированные в смартфоны. Автовладельцы часто забывают документы дома, а вот телефоны-смартфоны почти всегда берут с собой. При этом, как ранее напоминали в ведомстве, форсировать переход на электронные документы, никто не планирует, у человека останется право оформить пластиковое удостоверение обычного вида.

Кроме того, Черников рассказал о том, что в правительство внесен законопроект, который должен закрепить полномочия МВД и Минздрава по обмену сведениями между ведомствами, и тогда наличие или отсутствие у водителей медицинских противопоказаний к управлению автомобилями (обязательный этап при получении водительских удостоверений) можно будет также получать в электронном виде, что упростит процедуру получения прав (без раскрытия истории болезни человека).

Напомним, ранее начальник ГИБДД уже делал заявление о том, что техническая база для перехода на электронные удостоверения фактически уже готова: «У нас практически уже есть оцифрованная база. Мы ее ведем с 2011 года».