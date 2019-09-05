Правительство представило концепцию дифференциации утильсбора

Правительство согласовало концепцию дифференциации промсубсидий (де-факто компенсации утильсбора локализованным игрокам) и вынесло ее на обсуждение с отраслью. До 15 октября представители всех автоконцернов должны договориться об окончательных параметрах дифференциации компенсаций утильсбора, в том числе используя наработки правительства, и представить предложения в Минпромторг, пишет газета «Коммерсант».

Согласно представленной правительством концепции, вместо почти полного возврата утильсбора для локализованных концернов с 2021 года предлагается автоматически закрепить за ними право на доступ к «минимальной базе» – 60% промсубсидий дает наличие сварки и окраски (900 баллов по балльной системе подсчета локализации), рассказал замминистра промышленности и торговли Александр Морозов. Наличие СПИК также обязательно – это достижимое для всех игроков условие. Отметим, что 900 баллов – это минимальные условия, на которых заключались СПИК в легковом сегменте.

Остальной объем средств предлагается распределять исходя из дополнительных обязательств по локализации, и с каждым годом общий объем компенсаций будет сокращаться на несколько процентов, следует из концепции. Чтобы претендовать на максимальный объем компенсаций с 2021 года производители легковых и легких коммерческих автомобилей должны набрать не менее 6,8 тыс. баллов (это 6810 и 6820 баллов соответственно), сообщил г-н Морозов, грузовиков – 6,59 тыс. баллов, автобусов – 6,29 тыс. баллов. Для доступа к компенсации на уровне около 70% концернам предлагается набрать в районе 2 тыс. баллов.

Ранее максимальное число баллов, необходимое для доступа к мерам поддержки, оценивалось в 5,5–5,8 тыс. баллов, чтобы участвовать в госзакупках с 2025 года. Причем в случае с дифференциацией, это баллы за фактически выполненные обязательства, а не принятые в рамках СПИК (остальным мерам поддержки засчитывается именно уровень принятых обязательств).

Напомним, ранее Минпромторг подготовил и направил в правительство предложения по очередному повышению ставок утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года. Индексация нужна для сохранения нагрузки на импорт автомобилей после сентябрьского снижения ввозных пошлин: повышение ставок призвано сохранить барьер для импорта на уровне 30% от стоимости, то есть на уровне исходной ставки пошлин.

По словам глава Минпромторга России Дениса Мантурова, предлагаемое увеличение ставок утилизационного сбора на автомобили в некоторых случаях превысит 120%, но в стоимости машины его доля останется в пределах 1,5-2%.

Напомним, утилизационный сбор был введен в 2012 году, на рынке его всегда трактовали как компенсацию снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Сначала сбор платили только импортеры, но с 2014 года его формально распространили на весь рынок, а локализованным в России автоконцернам выписали взамен промышленные субсидии. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%. В 2018 году – в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%.

Как отмечает генеральный директор дивизиона «Химки» ГК «АвтоСпецЦентр» Илья Петров, нынешняя ситуация на российском авторынке не располагает к очередному повышению утилизационного сбора. До конца года продажи автомобилей в России вряд ли покажут рост, так как цены уже достигли критического пика, несмотря на программы господдержки, эффективность которых значительно снизилась: сегодня они покрывают менее 20% рынка против 40% годом ранее. Индексация утилизационного сбора повлечет за собой увеличение розничных цен и негативно отразится на потребительском спросе.