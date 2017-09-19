Mitsubishi показала обновленные ASX и Pajero Sport для России

В базе Роспатента появились изображения рестайлинговых кроссовера ASX и внедорожника Pajero Sport, которые были представлены в этом году.

Напомним, премьера обновленного Mitsubishi ASX состоялась в рамках Женевского автосалона в марте этого года. Новая внешность модели стала результатом очередного витка эволюции фирменной стилистики Dynamic Shield, благодаря которой кроссовер получил не только новую решетку радиатора, но и передний бампер с вертикальными блоками светодиодных огней (поворотники и противотуманные фары), новую головную оптику и модернизированный капот. Задние бампер и светотехника также серьезно переработаны.

Как сообщалось ранее, обновленный кроссовер Mitsubishi ASX поступит к российским дилерам марки в первой половине 2020 года. В настоящее время дореформенная версия кроссовера Mitsubishi ASX предлагается в России по цене от 1 млн 229 тыс. рублей. Модель оснащается двигателями 1.6 л (117 л.с) в комбинации с 5-ступенчатой механической трансмиссией и 2.0 л (150 л.с) с вариатором INVECS-III.

Что касается среднеразмерного внедорожника Pajero Sport, его обновленная версия была представлена в июле 2019 года. Экстерьер нового Pajero Sport изменился за счет фар, начинающихся от передней решетки и комбинированных ламп в углах бампера. Высокий капот автомобиля подчеркивает увеличенную переднюю часть, в то время как более массивные хромированные детали придают модели более современный внешний вид. В салоне для удобства был интегрирован обновленный легко читаемый 8-дюймовый цветной ЖК-дисплей, а открытием и закрытием крышки багажника теперь можно управлять со смартфона. Улучшены характеристики безопасности с добавлением ассистентов для безопасной смены полосы движения: Lane Change Assist (LCA) и Rear Cross Traffic Alert (RCTA).

Под капотом нового Pajero Sport установлен 2,4-литровый турбодизель MIVEC, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль по-прежнему оснащается системой полного привода Super-Select 4WD-II. Для России будет налажено локальное производство нового Pajero Sport, поэтому ожидать его появления у дилеров стоит не ранее будущего года.

Сегодня стоимость Pajero Sport 2019 года выпуска составляет от 2 млн 439 тыс. рублей. Дизельные версии оснащаются рядным 4х-циллиндровым двигателем объемом 2,4 л в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная мощность двигателя – 181 л.с, максимальный крутящий момент – 430/2500 (Н*м/мин). Все модификации оснащены системой полного привода Super Select II 4WD.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».