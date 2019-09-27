Россия отмечает День машиностроителя

Сегодня, 29 сентября, в России отмечается День машиностроителя. В связи с этой датой специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили вспомнить несколько цифр и фактов, связанных с историей автомобильного производства в нашей стране.

Отметим, что 50 лет назад в России производилось вдвое меньше транспортных средств, чем сейчас. Так, в 1969 году объем выпускаемых в стране легковых автомобилей, грузовиков и автобусов вместе взятых составлял всего 844 тыс. единиц (в 2018 году – свыше 1,7 млн шт.). Отметку в миллион транспортных средств отечественные машиностроители преодолели в 1971-м, а уже в 1976-м счет перешагнул за 2 млн.

После распада СССР российскому автопрому пришлось пережить очень суровую и, можно сказать, экстремальную стадию развития. Рыночная экономика стала подкидывать ему новые задачи, требующие решений, при этом сумев изменить его качественно и количественно. Так, сегодня сборкой автомобильной техники на территории РФ заняты более 30 предприятий, среди которых есть практически все ведущие мировые производители. Какие-то из них закрылись (GM в Санкт-Петербурге, «Дервейс» в Черкесске), а другие – открываются (в этому году стартовало производство Haval в Туле и Mercedes-Benz в Подмосковье).

Самым успешным за всю историю автомобилестроения в России стал 2012 год, когда на предприятиях страны было собрано рекордное количество транспортных средств – 2,2 млн единиц. Этот же год стал рекордным для производства легковых автомобилей (почти 2 млн шт.). К слову сказать, именно в тот год российский рынок находился на пике своего развития…

Что касается выпуска грузовиков и автобусов, то здесь рекорд был установлен в далеком в 1989 году – 821 тыс. и 93 тыс. единиц соответственно. Для сравнения: в 2018-м эти показатели составили 166 тыс. и 48 тыс. экземпляров.

Также отметим, что за 8 месяцев нынешнего года на предприятиях нашей страны было произведено более 1,1 млн единиц автомобильной техники.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 – 2020 годах – смотрите в «Календаре новинок».