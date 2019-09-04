ТОП-10 марок по объему рынка SUV с пробегом в России

сегодня, 07:35 4600 0

ТОП-10 марок по объему рынка SUV с пробегом в России

АВТОСТАТ ОМНИБУС-2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев (третья волна)
Все омнибусы

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что LADA 4x4 остается самым популярным подержанным внедорожником в нашей стране. Между тем, среди марок лидером рынка SUV с пробегом является Toyota.

Так, по итогам 8 месяцев 2019 года в России было перепродано 82,7 тыс. кроссоверов и внедорожников японской марки, что на 1% меньше, чем за январь – август прошлого года. Второе место тут занимает другой бренд из Страны восходящего солнца – Nissan, объем вторичного рынка SUV которого составил 74,8 тыс. единиц (+5%). И только на третьем месте находится отечественная LADA (70 тыс. шт.; +1%).

Кроме них, в ТОП-10 марок по объему рынка SUV с пробегом вошли: Chevrolet (55 тыс. шт.; +5%), Mitsubishi (48,3 тыс. шт.; +2%), Hyundai (36,8 тыс. шт.; +11%), KIA (34,5 тыс. шт.; +7%), BMW (29,5 тыс. шт.; +3%), Volkswagen (28,3 тыс. шт.; +7%) и УАЗ (27,3 тыс. шт.; +1%).

Напомним также, что с января по август нынешнего года объем российского рынка кроссоверов и внедорожников с пробегом составил 780,8 тыс. экземпляров, показав рост на 4%.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля сегмента SUV (и не только) с пробегом – с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи внедорожники вторичный рынок suv автомобили с пробегом кроссоверы марки-лидеры bmw chevrolet hyundai kia lada mitsubishi nissan toyota volkswagen уаз

Новости на тему

KIA Optima в базовой комплектации за два года подорожала на 155 тысяч рублей

сегодня, 11:00

Все новости

Статьи на тему

Volkswagen затеял глобальную перестройку. Что ждет компанию? (Autonews.ru)

4 сентября 2019

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 автомобилей с пробегом в РФ в январе - августе 2019 года

вчера, 11:00

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно