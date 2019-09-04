ТОП-10 марок по объему рынка SUV с пробегом в России

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что LADA 4x4 остается самым популярным подержанным внедорожником в нашей стране. Между тем, среди марок лидером рынка SUV с пробегом является Toyota.

Так, по итогам 8 месяцев 2019 года в России было перепродано 82,7 тыс. кроссоверов и внедорожников японской марки, что на 1% меньше, чем за январь – август прошлого года. Второе место тут занимает другой бренд из Страны восходящего солнца – Nissan, объем вторичного рынка SUV которого составил 74,8 тыс. единиц (+5%). И только на третьем месте находится отечественная LADA (70 тыс. шт.; +1%).

Кроме них, в ТОП-10 марок по объему рынка SUV с пробегом вошли: Chevrolet (55 тыс. шт.; +5%), Mitsubishi (48,3 тыс. шт.; +2%), Hyundai (36,8 тыс. шт.; +11%), KIA (34,5 тыс. шт.; +7%), BMW (29,5 тыс. шт.; +3%), Volkswagen (28,3 тыс. шт.; +7%) и УАЗ (27,3 тыс. шт.; +1%).

Напомним также, что с января по август нынешнего года объем российского рынка кроссоверов и внедорожников с пробегом составил 780,8 тыс. экземпляров, показав рост на 4%.

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