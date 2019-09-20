Jaguar подтвердил выпуск «заряженного» электрокара I-Pace

Компания Jaguar ведет разработку «заряженной» модификации своего первого электрического кроссовера I-Pace, который получит обозначение SVR. Об этом изданию Autocar рассказал руководитель подразделения Special Vehicle Operations (SVO) Майкл ван дер Занде, который ответственен за создание спортивных и специальных версий моделей Jaguar Land Rover.

Как пишет портал Autonews.ru, на данный момент Jaguar уже выпустил особый вариант I-Pace под названием eTrophy. Такие автомобили участвуют в одноименной гоночной серии, являющейся соревнованием поддержки чемпионата электрических болидов Formula E.

От стандартной модели I-Pace eTrophy отличается аэродинамическим обвесом с фиксированным заним антикрылом и задним диффузором, а также перенастроенной подвеской и каркасом безопасности. При этом силовая установка изменениям не подверглась. Как ожидается, агрегаты «заряженного» варианта SVR получат прибавку в мощности и более емкие батареи.

Напомним, стандартный Jaguar I-Pace укомплектован двумя электрическими агрегатами, которые в сумме выдают 400 л. с. и 696 Н•м крутящего момента. Автомобиль может ускоряться до 100 км/ч за 4,8 с, а его максимальная скорость принудительно ограничена 200 км /ч. Моторы питаются от комплекта литий-ионных батарей на 90 кВт•ч, обеспечивающих запас хода в 470 км (по циклу WLTP). В России цены на кроссовер начинаются с отметки 6 млн 246 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Jaguar планирует сделать следующее поколение спорткара F-Type среднемоторным и полностью перевести его на электротягу. Сейчас руководство решает, какую именно силовую установку выбрать для нового F-Type, чтобы он мог составить конкуренцию Porsche 911, следует ли придерживаться нынешней компоновки двигателя или изобретать другую. Основных вариантов сейчас два: это будет полностью электрифицированная модель со средним расположением двигателя или гибридная модификация с переднемоторной компоновкой на основе мотора V8.

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