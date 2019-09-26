К 2024 году в России должно быть около тысячи газовых заправок

Количество газовых заправок в России в 2024 году может вырасти до почти 1 тысячи единиц, сообщил председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков.

"Что касается строительства газозаправочных станций - это основной вопрос, который надо решать. В этом году в целом по России будет построено 87 заправочных станций (всех инвесторов). Такого количества никогда не строили, в лучшем случае было 30-35-40 (единиц в год), то есть рост больше чем 2 раза. На будущий год стоит задача - построить 117 заправочных станций. Такой большой интерес к этой теме, что Минэнерго посчитало, что в 2024 году будет около 1 тыс. заправок. Так что мы видим, что рынок газомоторного топлива развивается ", - сказал Виктор Зубков, которого цитирует агентство "Финмаркет". При этом, "Газпром" строит порядка 35 газовых заправок за год.

По словам Зубкова, за последние пять лет практически в 2,5 раза выросло потребление газа на транспорте. В текущем году потребление газа на транспорте в РФ прогнозируется на уровне 800 млн куб.м, в 2020 году - порядка 1 млрд куб.м.

Он напомнил, что, начиная с 2019 года, выделяются средства из федерального бюджета для субсидирования строительства газозаправочных станций. В текущем году такую бюджетную поддержку получат 17 регионов на общую сумму порядка 3,3 млрд рублей, в 2020 году - будет 27 субъектов РФ. Субсидия составляет порядка 40 млн рублей на одну заправку. При средней стоимости строительства одной заправки в 80-100 млн рублей, субсидия может покрыть почти половину затрат.

"Для строителей это хорошее начинание правительства и оно потянет много желающих построить заправки. На будущий год эта работа будет продолжена, будет увеличено количество средств на финансирование субсидирования строительства заправочных станций (. . .) Темпы создания достаточной газомоторной инфраструктуры будут только наращиваться", - сказал Зубков, добавив, что также планируется субсидировать часть затрат (порядка 30%) для тех, кто переоборудует свой транспорт под газомоторное топливо.

Зубков добавил, что среди проблем при массовом переходе на газомоторный транспорт было озвучено, что стоимость автомобилей на газомоторном топливе превышает стоимость транспорта на обычном топливе примерно на 20%. Также недостаточно информации о том, что это безопасный вид транспорта.

Согласно данным "Газпрома", с 2015 по 2018 годы "Газпром" построил 86 новых газозаправочных объектов (современных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и модулей для заправки газом на действующих АЗС, а также площадок для размещения передвижных автогазозаправщиков). В 2019 году планируется завершить строительство 43 объектов.

Российские автопроизводители к настоящему времени наладили выпуск широкой линейки техники на природном газе - более 220 моделей. Это, в частности, пассажирский транспорт, грузовая и специальная техника.