Бюджет на развитие автопрома может сократиться

сегодня, 16:29 80 0

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Бюджетные расходы на развитие российского автопрома с 2020 года могут начать планомерное снижение вместо запланированного годом ранее роста и сильно сократиться в 2021 году, следует из опубликованного проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

Как пишет агентство "Финмаркет", графа "развитие автомобилестроения" предполагает выделение из бюджета на 2020 год 100,85 млрд рублей, что на 0,6% превышает показатели, заложенные на этот год прошлым проектом бюджета.

В 2021 году на развитие автопрома предполагается выделить 84,23 млрд рублей, в то время как проект бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 гг. предусматривал на эти цели в 2021 году 114,45 млрд рублей. Таким образом, предполагается снижение финансирования данной статьи на 26%.

Согласно проекту бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 гг., размер средств на развитие автомобилестроения должен был планомерно расти в течение трех лет: со 83,82 млрд до 100,27 млрд рублей в 2020 году и 114,452 млрд рублей - в 2021 году. Однако, согласно новому проекту бюджета, напротив, предполагается его планомерное снижение: со 100,85 млрд рублей до 84,23 млрд рублей в 2021 году и 81,83 млрд рублей - в 2022-м.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство российский автопром господдержка

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