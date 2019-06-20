KIA в августе увеличила корпоративные продажи в РФ на 19%

Корпоративные продажи KIA в августе составили 2562 автомобиля, что сопоставимо с уровнем 2018 года. В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 14% от общего объема продаж автомобилей KIA в России. За восемь месяцев 2019 года корпоративным клиентам было реализовано 20280 машин (+8%), сообщает пресс-служба корейской компании.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе российские дилеры KIA реализовали 18351 автомобиль – это на 1,7% меньше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2019 года в России было продано 148766 автомобилей KIA, что соответствует уровню прошлого года (+0,1%). В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла 13,4% против 13,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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