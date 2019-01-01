Британский авторынок в августе остался на высоком уровне

Британский авторынок в августе снизился на 1,6% и составил 92573 машины. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), август традиционно отличается сезонным падением спроса, при этом продажи практически остались на рекордном уровне прошлого года, когда на рынке наблюдался ажиотаж перед грядущими изменениями в законодательстве по сертификации автомобилей. По итогам восьми месяцев 2019 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 1 млн 519 тыс. 016 единиц (-3,4%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в августе стал Volkswagen, реализовавший 11334 автомобиля (+0,7%). Второе место занял Ford, продажи которого составили 10764 машины (-4%). Третий результат показала Audi – 9062 проданных автомобиля (+19,5%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (5040 шт., +3,5%) и местный Vauxhall (4864 шт., -4,2%).

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».