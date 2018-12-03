Nissan X-Trail в августе вошел в ТОП-25 российских бестселлеров

сегодня, 13:30 278 0

Nissan X-Trail в августе вошел в ТОП-25 российских бестселлеров

Обзор автомобильного рынка России
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Российские дилеры Nissan в августе реализовали 5938 машин – на 16% меньше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2019 года в России было продано 41257 автомобилей Nissan, что на 18% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 3,7%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в последний месяц лета стал Nissan Qashqai, чьи продажи увеличились на 2% и составили 2154 штуки. Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 2019 реализованных машин, что на 5% ниже показателя годичной давности. Таким образом, Nissan X-Trail впервые с апреля нынешнего года вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке. И в этом рейтинге по итогам августа присутствуют две модели Nissan, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ». 

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 – 2020 годах – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи nissan nissan qashqai nissan x-trail

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