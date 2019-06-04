Продажи BMW в России выросли на 17%

Российские дилеры BMW в августе реализовали 3525 автомобилей – на 17% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2019 года в России было продано 26690 автомобилей баварской марки, что тоже на 17% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В результате BMW сохраняет лидерство в премиальном сегменте российского рынка.

«У BMW полностью обновился модельный ряд, вышел новый кроссовер Х7, который занял достойное место на рынке и пользуется повышенным спросом у покупателей. Лидер сегмента – Х5 – также получил новый кузов и отличные технические параметры. Бестселлер – 3 серия – ворвалась на рынок с инновационным набором опций», – комментирует генеральный директор BMW Адванс-Авто Алексей Гопкало.

В целом, по его словам, в 2019 году BMW приготовил 19 новых бестселлеров, среди которых BMW X7 и BMW X6, новый кузов BMW X5, а также обновленная версия флагмана марки – BMW 7 серии.

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