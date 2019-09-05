ЛиАЗ начал производство новых автобусов для Подмосковья

«Группа ГАЗ» начала производство новой модели пригородного автобуса ЛиАЗ, разработанной специально для Московской области. До середины 2020 года Ликинский автобусный завод выпустит свыше 630 таких автобусов для поставки в Подмосковье, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ». Транспортные средства будут выходить на маршруты поэтапно: в первую очередь на те, где высокий уровень пассажиропотока.
Новая модификация автобуса разработана с учетом особенностей маршрутов Московской области. Пригородный автобус большого класса на базе ЛиАЗ-5292 рассчитан на перевозку 81 человека, при этом количество посадочных мест увеличено с 28 до 42. Автобус имеет низкий уровень пола в районе дверей, оснащен системой кондиционирования, видеонаблюдения, оборудованием ГЛОНАСС. Современная мультиплексная система в автоматическом режиме обеспечивает полную диагностику всех систем и агрегатов автобуса с возможностью передачи данных в парк. Для удобства пассажиров в салоне установлены Wi-Fi-роутеры и USB-зарядки для гаджетов. Машина оснащена дизельным двигателем ЯМЗ-536 экологического стандарта «Евро-5».
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», «Группа ГАЗ» подписала соглашение с правительством Московской области о пятилетнем сотрудничестве по развитию транспортной инфраструктуры Подмосковья. В рамках обновления транспортного парка региона Ликинский автобусный завод поставит 661 автобус, включая 632 автобуса новой пригородной модификации, разработанной с учетом особенностей маршрутов Московской области, и 29 стажерских автобусов, предназначенных для обучения водителей «Мострансавто». Уже до конца этого года будет выпущено 300 автобусов, 100 из которых поступят уже в концу октября. Транспортные средства будут выходить на маршруты поэтапно: в первую очередь на те, где высокий уровень пассажиропотока.
«Группа ГАЗ» ведет многолетнее сотрудничество с Московской областью. В настоящий момент в парке «Мострансавто» эксплуатируется свыше 4,9 тыс. автобусов производства «Группы ГАЗ», что составляет около 89% общего числа автобусов парка.
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2019 года в России зарегистрировано 36,3 тыс. автобусов ЛИАЗ. При этом пятая часть от данного количества приходится на модель ЛИАЗ-5292, что составляет около 7,4 тыс. единиц.