ЛиАЗ начал производство новых автобусов для Подмосковья

«Группа ГАЗ» начала производство новой модели пригородного автобуса ЛиАЗ, разработанной специально для Московской области. До середины 2020 года Ликинский автобусный завод выпустит свыше 630 таких автобусов для поставки в Подмосковье, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ». Транспортные средства будут выходить на маршруты поэтапно: в первую очередь на те, где высокий уровень пассажиропотока.

Новая модификация автобуса разработана с учетом особенностей маршрутов Московской области. Пригородный автобус большого класса на базе ЛиАЗ-5292 рассчитан на перевозку 81 человека, при этом количество посадочных мест увеличено с 28 до 42. Автобус имеет низкий уровень пола в районе дверей, оснащен системой кондиционирования, видеонаблюдения, оборудованием ГЛОНАСС. Современная мультиплексная система в автоматическом режиме обеспечивает полную диагностику всех систем и агрегатов автобуса с возможностью передачи данных в парк. Для удобства пассажиров в салоне установлены Wi-Fi-роутеры и USB-зарядки для гаджетов. Машина оснащена дизельным двигателем ЯМЗ-536 экологического стандарта «Евро-5».