ЛиАЗ начал производство новых автобусов для Подмосковья

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ЛИАЗ начал производство новых автобусов для Подмосковья

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«Группа ГАЗ» начала производство новой модели пригородного автобуса ЛиАЗ, разработанной специально для Московской области. До середины 2020 года Ликинский автобусный завод выпустит свыше 630 таких автобусов для поставки в Подмосковье, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ». Транспортные средства будут выходить на маршруты поэтапно: в первую очередь на те, где высокий уровень пассажиропотока.

Новая модификация автобуса разработана с учетом особенностей маршрутов Московской области. Пригородный автобус большого класса на базе ЛиАЗ-5292 рассчитан на перевозку 81 человека, при этом количество посадочных мест увеличено с 28 до 42. Автобус имеет низкий уровень пола в районе дверей, оснащен системой кондиционирования, видеонаблюдения, оборудованием ГЛОНАСС. Современная мультиплексная система в автоматическом режиме обеспечивает полную диагностику всех систем и агрегатов автобуса с возможностью передачи данных в парк. Для удобства пассажиров в салоне установлены Wi-Fi-роутеры и USB-зарядки для гаджетов. Машина оснащена дизельным двигателем ЯМЗ-536 экологического стандарта «Евро-5».

ЛИАЗ начал производство новых автобусов для Подмосковья

ЛИАЗ начал производство новых автобусов для Подмосковья

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», «Группа ГАЗ» подписала соглашение с правительством Московской области о пятилетнем сотрудничестве по развитию транспортной инфраструктуры Подмосковья. В рамках обновления транспортного парка региона Ликинский автобусный завод поставит 661 автобус, включая 632 автобуса новой пригородной модификации, разработанной с учетом особенностей маршрутов Московской области, и 29 стажерских автобусов, предназначенных для обучения водителей «Мострансавто». Уже до конца этого года будет выпущено 300 автобусов, 100 из которых поступят уже в концу октября. Транспортные средства будут выходить на маршруты поэтапно: в первую очередь на те, где высокий уровень пассажиропотока.

«Группа ГАЗ» ведет многолетнее сотрудничество с Московской областью. В настоящий момент в парке «Мострансавто» эксплуатируется свыше 4,9 тыс. автобусов производства «Группы ГАЗ», что составляет около 89% общего числа автобусов парка.

ЛИАЗ начал производство новых автобусов для Подмосковья

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2019 года в России зарегистрировано 36,3 тыс. автобусов ЛИАЗ. При этом пятая часть от данного количества приходится на модель ЛИАЗ-5292, что составляет около 7,4 тыс. единиц.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автобусы производство лиаз

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