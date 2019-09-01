Bentley отзывает в России 37 автомобилей Continental

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 37 автомобилей Bentley Continental, реализованных в 2019 году. Причиной отзыва является неполное соответствие оборудования для экстренных вызовов спецификации изготовителя, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет произведена замена модуля диагностического интерфейса шин данных. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в июле под отзыв попали 145 автомобилей Bentley Continental GT, реализованных в 2018-2019 годах. Причиной отзывной кампании стало низкое напряжение АКБ, которое может вызвать отказ блока переключателей центральной консоли. На автомобилях должно быть проведено обновление программного обеспечения блока переключателей центральной консоли или же его замена.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года объем рынка новых автомобилей Bentley составил 223 экземпляра (+37,7%). Основу роста продаж данной марки составила модель Bentley Continental GT, которая в 2018 году только появилась на российском рынке.