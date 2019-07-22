LADA 4x4 – самый популярный внедорожник с пробегом в РФ

сегодня, 11:37 651 0

LADA 4x4 – самый популярный внедорожник с пробегом в РФ

АВТОСТАТ ОМНИБУС-2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев (третья волна)
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По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 8 месяцев 2019 года в нашей стране было реализовано чуть более 780 тыс. подержанных автомобилей сегмента SUV. Это на 4% больше, чем за тот же период прошлого года.

Самым популярным внедорожником с пробегом у россиян остается модель LADA 4х4, которая с января по август разошлась тиражом в 70 тыс. экземпляров (с учетом 5-дверной версии). Второе место занимает еще один внедорожник, производимый в Тольятти. Это Chevrolet Niva – за отчетный период объем вторичного рынка данной модели составил 48 тыс. единиц.

На третьей позиции нашего рейтинга находится кроссовер Toyota RAV4, который за 8 месяцев был перепродан в количестве 27,2 тыс. штук. За ним располагаются две модели японского бренда Nissan – кроссоверы X-Trail и Qashqai (23,6 и 23,3 тыс. шт. соответственно).

Кроме них, в ТОП-10 самых популярных моделей SUV на вторичном рынке РФ попадают: Renault Duster (21,6 тыс. шт.), Mitsubishi Outlander (19,2 тыс. шт.), Honda CR-V (17,3 тыс. шт.), Volkswagen Tiguan (15,7 тыс. шт.) и KIA Sportage (14,3 тыс. шт.).

Сколько сейчас может стоить трехлетняя LADA 4x4 (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

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